Эксперт Гонсалес: слова Трампа об испытаниях ядерного оружия - элемент шоу

Обозреватель считает, что у подобных заявлений есть политическая составляющая

Президент США Дональд Трамп

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Заявления президента США Дональда Трампа о возможном возобновлении испытаний ядерного оружия - типичное для американского лидера шоу, необходимое для получения политических очков внутри страны. Такое мнение выразил ТАСС американский политический обозреватель, ведущий ток-шоу Russia Up Close Эдди Гонсалес.

"Трамп - шоумен и использует любую возможность для демонстрации силы. Ему не нравится, когда Россия его в чем-то превосходит и испытывает новые вооружения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, у подобных выступлений есть политическая составляющая. "Демонстрация военной мощи Америки - это именно то, что любят сторонники [Трампа] внутри страны. Он посылает сигнал зарубежным странам - особенно таким лидерам, как [президент] Венесуэлы Николас Мадуро, о том, что он не отступит", - отметил Гонсалес.

Эксперт предупредил, что возможное возобновление ядерных испытаний США спровоцируют в мире новую гонку ядерных вооружений. "Президент России Владимир Путин в свою очередь сохраняет сдержанность. Он подтвердил, что Россия по-прежнему соблюдает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и будет реагировать только в том случае, если первый шаг сделают США".

5 ноября Путин поручил ключевым ведомствам, включая Минобороны и спецслужбы, подготовить предложения о возможности возобновления испытаний ядерного оружия. Это решение стало реакцией на заявление Трампа, который уполномочил Пентагон возобновить такие испытания, мотивировав это тем, что некие другие страны уже этим занимаются. Трамп не пояснил о каких именно испытаниях идет речь, имеются ли в виду в том числе подрывы ядерных боезарядов.