Правящая партия в Молдавии отказалась от групп дружбы с РФ и Белоруссией

Вице-спикер от ПДС Дойна Герман обвинила их в неуважении суверенитета страны

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 6 ноября. /ТАСС/. Правящее большинство от Партии действия и солидарности (ПДС) в парламенте Молдавии отказалось сформировать группы дружбы с Россией и Белоруссией, обвинив их в неуважении суверенитета страны. Об этом заявила вице-спикер от ПДС Дойна Герман.

"Комиссия по внешней политике 12-го созыва отказывается от парламентских групп дружбы с Россией и Белоруссией", - написала Герман в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Она подчеркнула, что в правящей партии "уверены в необходимости сохранения дружеских групп с государствами, которые уважают суверенитет, независимость и территориальную целостность страны, а также честь и свободу".

Ранее экс-президент Молдавии, лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон направил официальное обращение к руководству парламента с требованием создать группы дружбы с РФ и Белоруссией. Он высказал мнение, что "агрессивная русофобия власти" приведет лишь к "разделению и росту бедности среди граждан".

Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду и ее ПДС, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.