МИД Белоруссии прокомментировал решение Литвы о закрытии границы

Пресс-секретарь министерства Руслан Варанков напомнил, что решение о закрытии границы было принято исключительно литовской стороной в одностороннем порядке и Минск не несет ответственности за его негативные последствия

МИНСК, 6 ноября. /ТАСС/. Минск не несет ответственности за последствия решения Вильнюса о закрытии границы и настоятельно призывает Литву отменить его. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков.

Он напомнил, что решение о закрытии границы было принято исключительно литовской стороной в одностороннем порядке. "Беларусь не несет ответственности за его негативные последствия, которые оказались многогранными - от проблем с грузовым транспортом до существенного ущерба, нанесенного не только белорусским гражданам и бизнесу, самой литовской стороне, но и гражданам третьих стран, включая государства - члены ЕС", - сказал дипломат ТАСС.

"Более того, мы со своей стороны настоятельно призываем литовские власти отменить свое решение и возобновить нормальное функционирование погранпереходов для граждан, транспортных средств и грузов", - отметил Варанков. По его словам, этого простого и логичного решения Вильнюса с нетерпением ожидают тысячи граждан обоих государств и ЕС в целом. "Им [гражданам] нужно такое решение, которое будет иметь устойчивый и предсказуемый характер. О принятии каких-либо избирательных мер не может быть и речи", - подчеркнул дипломат.

В интересах своих граждан Белоруссия в любое время готова к диалогу, направленному на урегулирование существующих проблем работы пунктов пропуска через государственную границу, добавил Варанков.

29 октября Литва закрыла на месяц автодорожную границу с Белоруссией в связи с активизацией запуска через границу метеозондов, на которых контрабандисты переправляют в балтийскую республику сигареты, что угрожает полетам гражданской авиации и приводит к регулярному закрытию аэропортов. В ответ Минск 31 октября запретил движение по дорогам страны грузовиков и тракторов, зарегистрированных в Литве и Польше. Литовские грузоперевозчики заявили, что потери сектора логистики из-за закрытия границы с Белоруссией могут составить до €1 млрд в год, и попросили правительство открыть границу хотя бы для возвращения фур.