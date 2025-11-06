Белоруссия получила от Литвы официальное обращение по вопросу возвращения фур

Его направили руководству Лидского погранотряда

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 6 ноября. /ТАСС/. Минск получил от Вильнюса официальное обращение по вопросу возвращения литовских грузовиков, находящихся на белорусской территории. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков.

"Литовские СМИ наперебой цитируют заявление премьер-министра Литовской Республики госпожи Инги Ругинене о переговорах с Беларусью по вопросу возвращения литовских грузовых транспортных средств, находящихся в настоящее время на нашей территории. Действительно, соответствующее обращение, если его можно назвать официальным обращением в адрес Минска, направлено руководству Лидского погранотряда", - сказал он ТАСС.

Ранее премьер-министр балтийской республики заявила, что Литва обратится к Белоруссии с просьбой разрешить вернуться домой грузовым автомобилям с литовскими номерами, застрявшим у контрольно-пропускных пунктов на белорусской территории. Грузоперевозчики Литвы заявили, что потери сектора логистики из-за закрытия границы с Белоруссией могут составить до €1 млрд в год, и попросили правительство открыть границу хотя бы для возвращения фур.