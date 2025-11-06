В Израиле опознали возвращенные из Газы останки еще одного заложника

Он был студентом из Танзании

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 ноября. /ТАСС/. Израильские судмедэксперты завершили опознание останков еще одного заложника, которые накануне были возвращены в Израиль из сектора Газа. Об этом сообщила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

В результате процесса идентификации было установлено, что погибший - Джошуа Моллель, студент из Танзании. В день нападения вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года он был в приграничном поселке Нир-Оз, где занимался сельхозработой. В результате атаки 21-летний танзаниец погиб, а его останки были увезены в Газу.

"Террористическая организация ХАМАС должна выполнить свои обязательства перед посредниками и вернуть похищенных в рамках реализации соглашения. Мы не пойдем на компромисс в этом вопросе и приложим все усилия, пока не вернем [тела] всех погибших заложников", - заявили в канцелярии Нетаньяху.

ХАМАС 13 октября освободил 20 оставшихся в живых израильских заложников и передал останки 4 погибших пленных. Власти Израиля выразили недовольство тем, что радикалы вернули только 4 тела из 28. В последующие дни ХАМАС передавал еврейскому государству еще по несколько тел погибших. К настоящему моменту радикалы из сектора Газа вернули останки 22 убитых заложников. По состоянию на 6 ноября они продолжают удерживать тела еще 6 похищенных.