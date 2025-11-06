CBS: США хотят лишить граждан Южного Судана статуса временной защиты

По данным телеканала, решение было принято из-за "окончания вооруженного конфликта" в стране

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США планирует в ближайшее время прекратить действие статуса "временно защищенных лиц" для граждан Южного Судана. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.

По словам неназванного представителя министерства, глава ведомства Кристи Ноэм приняла это решение после консультаций с Госдепартаментом и рядом других федеральных агентств. Решение было принято из-за "окончания вооруженного конфликта" в стране, "улучшения дипломатических отношений" и готовности Южного Судана "реинтегрировать всех возвращающихся граждан", уточнил чиновник. Он добавил, что сохранение статуса будет "противоречить интересам" США.

Отмечается, что срок действия статуса истек 3 ноября. Официальное уведомление об этом шаге, по словам представителя МВБ, будет опубликовано на этой неделе. Граждане Южного Судана должны будут покинуть страну в течение 60 дней, иначе им грозит депортация. По оценке МВБ, в США сейчас проживают около 5 тыс. южносуданцев.

Статус "временно защищенных лиц" подразумевает выдачу гражданам той или иной страны разрешения на работу в США и временного вида на жительство. Тем не менее он не предусматривает получение в дальнейшем грин-карты, то есть права на постоянное жительство. Южный Судан получил этот статус в 2011 году после обретения независимости от Судана.

По данным Международного комитета Красного Креста, более 445 тыс. жителей Южного Судана были вынуждены покинуть свои дома из-за эскалации насилия в марте 2025 года . В течение года масштабы вооруженного конфликта в Южном Судане расширились, затронув прежде всего штаты Верхний Нил, Джонглей, Центральная Экватория, Западная Экватория и Западный Бахр-эль-Газаль. Ситуация усугубляется последствиями изменения климата, от которого пострадали более 900 тыс. человек, включая 300 тыс. перемещенных лиц.

Ситуация в Южном Судане существенно обострилась 4 марта, когда в городе Насир на севере страны произошли боевые столкновения между регулярными войсками и ополченцами из группировки "Белая армия нуэров", которая имеет связи с партией "Народно-освободительное движение Судана - в оппозиции" (НОДС-О). В конце марта на севере Южного Судана завязались бои между отрядами НОДС-О и правительственными войсками. 27 марта в столице страны Джубе был помещен под домашний арест первый вице-президент Риек Машар, который является лидером НОДС-О.