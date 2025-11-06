Экс-глава спецслужбы Израиля назвал план Трампа по Газе непроработанным

В документе "больше дыр, чем в швейцарском сыре", считает Ами Аялон

БРЮССЕЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа не проработан, в нем "больше дыр, чем в швейцарском сыре". Такое мнение в интервью европейскому изданию газеты Politico выразил экс-директор Службы общей безопасности страны (ШАБАК) и бывший командующий ВМС Израиля Ами Аялон.

Как считает Аялон, пока не удалось разрешить самый главный вопрос - добиться четкой приверженности двухгосударственному решению палестино-израильского конфликта, что, по его мнению, является единственным способом достичь урегулирования путем переговоров.

Отсутствие четких политических перспектив для Палестины будет означать отказ от сотрудничества, приводит Politico слова экс-главы израильской разведки. Без непосредственного управления сектором Газа палестинцами, как это предусмотрено французско-саудовской и египетской инициативами, шансы на разоружение ХАМАС ничтожно малы, добавил Аялон.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября Трамп заявил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС по итогам консультаций в Египте достигли договоренностей относительно первого этапа мирного плана.