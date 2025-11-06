Президент ЮАР: саммит G20 может не принять итоговую декларацию

Сирил Рамапоса отметил, что даже в таком случае будет заявление председателя, в котором отразят все основные направления работы Группы двадцати

Редакция сайта ТАСС

ПРЕТОРИЯ, 6 ноября. /ТАСС/. Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса не исключил, что на предстоящем саммите стран Группы двадцати (G20), который пройдет в Йоханнесбурге под председательством ЮАР, заключительная декларация не будет принята. Об этом он сообщил, отвечая в национальном парламенте на вопросы депутатов.

"Мы упорно работаем над тем, чтобы саммит принял заключительную декларацию, - сказал Рамапоса. - Но даже если этого и не произойдет, то будет заявление председателя, в котором будут отражены все основные направления работы "двадцатки" под председательством ЮАР и достигнутые результаты". Он сообщил, что в центре внимания участников саммита будут находиться проблемы мирового неравенства и пути его преодоления. "Еще одним приоритетом встречи в верхах в Йоханнесбурге станет задача сокращения долгового бремени стран глобального Юга за счет улучшения условий их доступа к кредитам, - сказал президент. - Страны глобального Юга должны иметь возможность привлекать займы по более низким процентам, нежели это существует сегодня".

Рамапоса подчеркнул, что мировая экономика не может обойтись без ресурсов Африки, включая критически важные для наукоемких производств минералы. "Вопрос о критически важных минералах и их использовании в мировой экономике стоит в повестке дня саммита G20, - сказал он. - Мы добиваемся такого положения дел, когда этот вид ресурсов будет не только добываться в Африке, но и проходить обработку в странах континента. Недопустимо, когда из Африки вывозится просто руда, а не произведенные из нее товары. Это сложный вопрос, но мы будем добиваться его решения на G20".

Рамапоса в своем выступлении не упомянул, а депутаты не спросили его мнения по поводу сделанного ранее президентом США Дональдом Трампом высказывания, согласно которому ЮАР не место в международных группах, в том числе в G20. Однако президент ЮАР заявил, что саммит в Йоханнесбурге станет важной вехой в истории "двадцатки", когда будут открыты новые направления в ее работе, в первую очередь в создании более справедливого мира.

Саммит в Йоханнесбурге пройдет 22-23 ноября. С его завершением председательство в организации перейдет от ЮАР к США.