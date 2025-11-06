Орбан продолжает рассчитывать на проведение саммита РФ - США в Будапеште

Премьер-министр Венгрии готов при необходимости поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © Valeriy Sharifulin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

БУДАПЕШТ, 6 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан исходит из того, что Будапешт примет у себя мирный российско-американский саммит, и готов при необходимости провести разговор по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным.

Орбан отвечал на вопросы венгерских журналистов на борту своего самолета, направляясь с визитом в Вашингтон. Его спросили, в частности, когда он последний раз разговаривал по телефону с Путиным. Глава правительства ответил, что это было 17 октября после объявления о возможной встрече президентов России и США в Будапеште. "С тех пор в этом не было необходимости, но если будет нужно, то, конечно, я поговорю", - процитировало Орбана агентство MTI.