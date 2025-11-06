Вильнюс сообщил об отказе Минска в просьбе пропустить в Литву ее фуры

Литовские власти планировали, что грузовики вернутся домой через контрольно-пропускной пункт в районном центре Шальчининкай

ВИЛЬНЮС, 6 ноября. /ТАСС/. Минск ответил отказом на просьбу Вильнюса пропустить в Литву застрявшие в Белоруссии литовские фуры. Об этом сообщило агентство BNS со ссылкой на советника главы МВД балтийской республики Миндаугаса Баярунаса.

"Речь шла лишь о возможности вернуться литовским фурам домой через контрольно-пропускной пункт в районном центре Шальчининкай, однако Минск отказался пропустить наши машины", - приводятся в сообщении его слова.

29 октября Вильнюс закрыл на месяц автодорожную границу с Белоруссией в связи с активизацией запуска в Литву метеозондов, на которых контрабандисты переправляют в балтийскую республику сигареты, что угрожает полетам гражданской авиации и приводит к регулярному закрытию аэропортов. В ответ Белоруссия 31 октября запретила движение по дорогам страны грузовиков и тракторов, зарегистрированных в Литве и Польше. В результате на белорусских КПП застряли 5 тыс. литовских фур.