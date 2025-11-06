Al Hadath: ливанцы выезжают из южных районов после атак израильских ВВС

ЦАХАЛ атаковали наземные цели в поселках Аит-эль-Джебель, Заутар-эш-Шаркия, Кфар-Дунин, Тейр-Дибба и Эт-Тейба

БЕЙРУТ, 6 ноября. /ТАСС/. Жители юга Ливана покидают свои дома и выезжают в безопасные районы после начавшихся израильских авиаударов по предполагаемым объектам шиитского движения "Хезболлах". Как сообщил телеканал Al Hadath, вереницы машин двигаются по южному шоссе в северном направлении.

На данный момент самолеты ВВС Израиля атаковали наземные цели в поселках Аит-эль-Джебель, Заутар-эш-Шаркия, Кфар-Дунин, Тейр-Дибба и Эт-Тейба. Ранее их жителям поступило предупреждение от командования израильской армии о готовящемся авианалете.

Представитель израильской армии Авихай Эдри потребовал от мирных граждан удалиться из опасной зоны. В видеообращении, распространенном в X на арабском языке, он обозначил на карте красными кругами места, которые подвергнутся бомбардировкам.

По данным местных властей, после первой серии авиаударов среди жителей есть пострадавшие, которых увозят в больницы кареты скорой помощи.

В четверг движение "Хезболлах" направило послание руководству Ливана, в котором заявило об отказе сложить оружие и отвергло возможность вступления в переговоры с Израилем. В документе указывается, что ливанскому правительству "не следует поддаваться шантажу со стороны США, чтобы не попасть в опасную ловушку".