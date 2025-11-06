В МИД Франции не знают, кто будет платить за восстановление Газы

Официальный представитель МИД напомнил, что на уровне ЕС рассматриваются санкции в отношении физических лиц в Израиле и возможность частичной приостановки действия Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем

ПАРИЖ, 6 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Франции участвует в подготовке гуманитарной конференции, посвященной ситуации в секторе Газа, однако не знает кто будет выделять средства на восстановление анклава. Так официальный представитель ведомства ответил на вопрос, готов ли Париж требовать от Израиля оплатить разрушения, которые причинили израильские военные в ходе боевых действий в этом палестинском анклаве.

"Мы с египтянами готовим гуманитарную конференцию, дата которой еще пока не назначена, и в рамках нее будет финансовая составляющая, касающаяся участия в реконструкции. Так что у меня пока нет информации о том, кто должен будет платить и кто в итоге заплатит. Это работа, которую только предстоит проделать, она очень важна", - заявил он.

Также официальный представитель МИД напомнил, что на уровне ЕС рассматриваются санкции в отношении физических лиц в Израиле и возможность частичной приостановки действия Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем. Последнее будет зависеть "от ряда параметров", в том числе соблюдения перемирия, прекращения колонизации на Западном берегу или "выплат, причитающихся Палестинской автономии со стороны Израиля". Он уточнил, что речь идет о нескольких сотнях миллионов евро.

Так в МИД Франции ответили на вопрос о том, будет ли Франция настаивать на том, чтобы Израиль заплатил за восстановление сектора Газа, подобно тому, какие требования она выдвигает в отношении России в контексте конфликта на Украине. Таким образом, журналистка фактически повторила вопрос итальянского журналиста Agenzia Nova, который тот задал на брифинге Еврокомиссии (ЕК) в середине октября, после чего спустя пару недель был уволен.

6 ноября этот вопрос повторно задали на брифинге в Брюсселе, где представитель ЕК Анвар аль-Ануни ответил, что "не будет поддерживать какую-либо дискуссию об этом". Он подчеркнул, что Еврокомиссия призывает Израиль разблокировать средства Палестинской Администрации, чтобы обеспечить нужды жителей палестинских территорий, однако фактически ушел от ответа на вопрос, требует ли Еврокомиссия от Израиля восстановления разрушений в секторе Газа. Он также заявил, что Еврокомиссия отказывается проводить какие-либо параллели между специальной военной операцией на Украине и войной Израиля в секторе Газа.