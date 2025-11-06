Уиткофф заявил о прогрессе в урегулировании украинского кризиса

Спецпосланник президента США также указал, что предстоит "проделать много работы в вопросе протоколов безопасности для Украины"

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф © Anna Moneymaker/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Конфликт на Украине представляется непростым для разрешения, однако в его урегулировании наблюдается определенный прогресс, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

"Я чувствую, что прогресс достигается, но полагаю, что это сложный конфликт", - сказал он в ходе выступления на бизнес-форуме в Майами (штат Флорида).

Уиткофф указал, что предстоит "проделать много работы в вопросе протоколов безопасности для Украины", и добавил, что для встречи на высшем уровне "должно пройти много обсуждений технических команд".