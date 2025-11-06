ООН: атаки Израиля подрывают прогресс в урегулировании конфликта на юге Ливана

Миротворцы всемирной организации призвали еврейское государство "немедленно прекратить нападения"

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 7 ноября. /ТАСС/. Командование Временными силами ООН в Ливане (ВСООНЛ) выразило глубокую обеспокоенность по поводу военной эскалации со стороны Израиля, которая угрожает гражданскому населению и стабильности.

"Израильские авиаудары в зоне операций миротворцев представляют собой явное нарушение резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ВСООНЛ. - Военные действия столь разрушительного масштаба подрывают прогресс в достижении политико-дипломатического решения конфликта".

В тексте отмечается, что эти атаки совершаются в момент, когда ливанская армия принимает меры по конфискации несанкционированного оружия и ликвидации инфраструктуры незаконных формирований к югу от реки Литани.

Миротворцы ООН призывают Израиль "немедленно прекратить нападения" и настоятельно рекомендуют ливанским сторонам "воздержаться от любых ответных действий, которые могли бы еще больше обострить ситуацию".

Ранее командование ливанской армии в своем коммюнике сообщило, что "израильский противник предпринял масштабную волну атак, нацелившись на несколько южных районов и городов". В документе утверждается, что продолжение агрессивных нападений препятствует завершению развертывания ливанских ВС на южной границе в соответствии с соглашением о перемирии от 27 ноября 2024 года.

Согласно заявлению израильских военных, целью воздушных рейдов в четверг были базы спецподразделений вооруженного крыла шиитской организации "Хезболлах". Ударам, в частности, подверглись объекты военной инфраструктуры и несколько складов с оружием.