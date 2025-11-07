Трамп заявил о подвижках в урегулировании украинского конфликта

Президент США добавил, что ему удалось добиться прекращения восьми конфликтов в последние месяцы

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что в урегулировании конфликта на Украине есть подвижки.

6 ноября на встрече с лидерами пяти центральноазиатских республик в Белом доме американский лидер выразил уверенность в том, что ему удалось добиться прекращения восьми конфликтов в последние месяцы. "Мы хотим прибавить к ним еще один. Это возможно", - добавил Трамп, пояснив, что имеет в виду урегулирование украинского конфликта. "Мы еще не сделали это, но, думаю, мы добились большого прогресса", - отметил президент.