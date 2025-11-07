Трамп утверждает, что экспорт российской нефти сократился из-за санкций

Президент США не уточнил, на чем основаны такие оценки

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп утверждает, что объемы экспорта нефти из России снизились в связи с введением санкций.

"Я могу сказать, что экспорт из России значительно сократился", - сказал он на встрече с лидерами пяти центральноазиатских республик в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста о влиянии американский рестрикций на поставки нефти из РФ.

Трамп заверил, что Вашингтон добивается урегулирования украинского конфликта. "Мы считаем, что в какой-то момент они поступят очень разумно и это сделают", - сказал Трамп, имея в виду российскую сторону. "Да, российский экспорт значительно уменьшился", - добавил он, не уточнив, на чем основаны эти оценки.

В конце октября Минфин США включил "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерние структуры этих компаний в новый пакет американских санкций. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов, Вашингтон рассчитывает, что эти рестрикции окажут существенное давление на Москву в связи с конфликтом на Украине.

Как подчеркнул ранее президент России Владимир Путин, новые американские рестрикции существенно не скажутся на "экономическом самочувствии" страны. Кроме того, Путин указал, что санкции представляют собой недружественный акт в отношении Москвы, этот шаг "не укрепляет российско-американские отношения, которые только-только начали восстанавливаться". Такими действиями администрация США только наносит ущерб российско-американским отношениям, констатировал президент.