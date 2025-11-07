"Рустави 2": ЕС отстранил Грузию от проектов по безопасности и преступности

Отстранение вступило в силу с 15 октября и касается представителей МВД и Минюста, говорится в письме посла Евросоюза в стране Павла Герчинского

ТБИЛИСИ, 7 ноября. /ТАСС/. Евросоюз отстранил Грузию от участия в финансируемых ЕС региональных проектах по безопасности и организованной преступности. Об этом говорится в письме посла ЕС в Грузии Павла Герчинского, адресованном МИД страны, которое попало в распоряжение телеканала "Рустави 2".

"В связи с исключительными обстоятельствами в Грузии и в соответствии с заключением Европейского совета 27 июня 2024 года, результатом которого была де-факто приостановка процесса вступления Грузии в ЕС, информирую вас, что участие Грузии в последующих финансируемых ЕС региональных проектах по безопасности и организованной преступности было приостановлено", - говорится в письме, адресованном первому замглавы МИД Грузии Георгию Зурабишвили.

Как уточняет в письме Герчинский, речь о трех проектах - по борьбе с организованной преступностью в Восточном партнерстве при поддержке Европола, сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью (TOPCOP II) и проекте по мониторингу наркотиков в ЕС (EU4MD II). Отстранение Грузии от программ вступило в силу с 15 октября и касается представителей МВД и Минюста Грузии.