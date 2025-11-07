Япония заявила КНДР протест из-за пуска баллистической ракеты

Генсек кабмина страны Минору Кихара считает, что Пхеньян может продолжить провокационные действия

ТОКИО, 7 ноября. /ТАСС/. Япония по дипломатическим каналам в Пекине заявила КНДР протест в связи с осуществленным ранее пуском баллистической ракеты. Об этом заявил генсек японского кабмина Минору Кихара.

"Мы считаем, что Северная Корея может продолжить провокационные действия, такие как запуск различных ракет, спутников и ядерные испытания", - привело его слова агентство Kyodo.

Ранее японское управление безопасности на море, выполняющее функции береговой охраны, сообщило о запуске Пхеньяном, предположительно, баллистической ракеты. Спустя восемь минут оно же сообщило о падении ракеты.

По словам японского премьер-министра Санаэ Такаити, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, сведений о причиненном ущербе не поступало.

По оценке Минобороны Японии, ракета была запущена с западного побережья КНДР в восточном направлении и пролетела более 450 км при максимальной высоте полета в 50 км. Этот пуск стал шестым в этом году. В прошлый раз КНДР запускала баллистическую ракету 22 октября. Тогда в Токио также сообщили, что она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.