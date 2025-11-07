Орбан хочет решить с Трампом вопрос санкций против РФ на основе здравого смысла

Премьер-министр Венгрии заявил, что вопрос о российских энергоносителях требует понимания

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © Valeriy Sharifulin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

БУДАПЕШТ, 7 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не намерен заключать какую-то сделку с президентом США Дональдом Трампом, чтобы добиться для своей страны исключений из американских санкций против российских нефтегазовых компаний. Глава правительства сообщил, что рассчитывает при решении этого вопроса на здравый смысл и понимание американского лидера.

Орбан, прибывший с официальным визитом в Вашингтон, в пятницу будет принят Трампом в Белом доме и намерен обсудить с ним освобождение Венгрии от санкций, которые мешают ей продолжать закупку энергоносителей в РФ. "Я не хочу ничего отдавать за это, и мы не просим американцев о каком-то подарке. Мы лишь надеемся на понимание того, что введенная система санкций ставит в невозможное положение такие страны, как наша. Таким образом, вопрос о российских энергоносителях не является предметом торга, он требует понимания. Поэтому, руководствуясь здравым смыслом и пониманием, я прошу президента Дональда Трампа сделать исключение для нашей страны", - сказал Орбан, выступая в программе радиостанции Kossuth, которая транслировалась из Вашингтона.

Глава правительства надеется, что "в пятницу все станет известно" после его переговоров в Белом доме. "Это самая серьезная проблема для венгерских семей и домохозяйств, а также для бизнеса", - добавил премьер по поводу американских санкций, которые могут существенно повлиять на поставки энергоносителей из России и привести в Венгрии к росту цен на услуги ЖКХ и бензин.

22 октября Минфин США включил "Роснефть", "Лукойл" и дочерние структуры этих компаний в новый пакет антироссийских санкций, которые полностью вступят в силу 21 ноября. Соединенные Штаты считают, что ограничения должны оказать давление на Москву в связи с конфликтом на Украине. Правительство Венгрии отмечало, что новые американские санкции против российских нефтегазовых компаний могут нанести ущерб интересам страны, которая по-прежнему получает основную часть энергоносителей из РФ на основе долгосрочных контрактов.