NYT: зависимость ЕС от редкоземов из КНР ставит под угрозу его перевооружение

По оценкам аналитиков, для полного ухода от этой зависимости потребуется от 8 до 12 лет

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Зависимость стран Евросоюза от поставок редкоземельных металлов из Китая ставит под угрозу их планы по перевооружению армий. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

"Без потока критически важных минералов не может быть и речи о перевооружении", - заявил специалист Института исследований по вопросам безопасности ЕС Йорис Теер.

В публикации уточняется, что доминирование Китая на рынке редкоземельных металлов, необходимых для производства истребителей F-35, беспилотников, подводных лодок и ракет Tomahawk, дает Пекину мощный рычаг влияния. Введение ограничений на экспорт данных ресурсов уже привело к дефициту и скачку цен, напрямую угрожая оборонным программам европейских стран.

Как сообщает NYT, Европа почти полностью зависит от Китая в поставках редкоземельных металлов - на него приходится 98% импорта. ЕС пытается исправить ситуацию и в 2024 году принял закон о создании собственной сферы их добычи, но не сможет быстро заменить поставки из КНР. По оценкам аналитиков, для полного ухода от зависимости потребуется от 8 до 12 лет.

В числе ключевых материалов для оборонной промышленности, которым Западу будет сложно найти альтернативу за пределами КНР, в публикации называются диспрозий и самарий. Первый редкоземельный элемент используется при создании двигателей беспилотников, а второй - при производстве магнитов, способных выдерживать высокие температуры в военных изделиях.

25 октября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о новой инициативе по снижению зависимости ЕС от поставок критически важного сырья из КНР. По ее словам, Брюссель собирается компенсировать разрыв этих поставок путем укрепления контактов с Австралией, Казахстаном, Канадой, Узбекистаном, Украиной и Чили.