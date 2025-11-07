Tages-Anzeiger: ВС РФ почти полностью окружили Красноармейск

По данным газеты, под контролем ВСУ осталась лишь полоса шириной несколько километров

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 7 ноября. /ТАСС/. Ситуация для ВСУ в Красноармейске (украинское название - Покровск) гораздо драматичнее, чем признает Киев, под его контролем осталась лишь полоса шириной несколько километров. Об этом пишет швейцарская газета Der Tages-Anzeiger.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Она отмечает, что "российские войска почти полностью окружили город" и "ситуация, по всей видимости, гораздо более драматична, чем признает Киев".

По информации газеты, ВСУ контролируют в городе "только полосу шириной в несколько километров". При этом киевские власти "хотят любой ценой удержать город, поскольку он имеет стратегическое значение".

В статье подчеркивается, что украинские военнослужащие "оценивают ситуацию гораздо более пессимистично, чем их руководство, и предупреждают о серьезных потерях". Однако командиры ВСУ, как и в ситуации с Артемовском (украинское название - Бахмут) и Авдеевкой, которые в итоге были освобождены ВС РФ в ДНР, "по-видимому, намерены сражаться до последнего".

Ранее аналитики немецкой газеты Bild сообщали, что Владимиру Зеленскому важно максимально долго удерживать позиции в Красноармейске, чтобы "сохранить лицо" перед президентом США Дональдом Трампом. Так, в Киеве опасаются, что потеря Киевом Красноармейска и Димитрова может возыметь символическое значение для Белого дома.