В Лондоне арестовали второго из случайно отпущенных из тюрьмы заключенных

Браим Каддур-Шериф отбывал наказание за вторжение в чужие владения с намерением совершить ограбление, а ранее был судим за преступления сексуального характера, сообщила полиция

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 7 ноября. /ТАСС/. Лондонская полиция арестовала второго заключенного, ошибочно выпущенного из столичной тюрьмы. Об этом говорится в заявлении Скотленд-Ярда.

В полиции пояснили, что 24-летний гражданин Алжира Браим Каддур-Шериф, которого несколько дней искали правоохранители, был замечен недалеко от парка Финсбери на севере Лондона. Каддур-Шериф отбывал наказание за вторжение в чужие владения с намерением совершить ограбление, а ранее был судим за преступления сексуального характера. 29 октября он был по ошибке выпущен из тюрьмы Уондсуорт. Согласно телеканалу Sky News, он въехал в Великобританию по туристической визе в 2019 году, однако продолжал жить в стране по ее истечении в нарушение миграционного законодательства. В ближайшее время его предполагалось депортирован на родину.

6 ноября еще один заключенный, по ошибке выпущенный из той же тюрьмы, сам сдался властям. Речь идет о 35-летнем Уильяме Смите. 3 ноября он был приговорен Королевским судом лондонского района Кройдон к трем годам и девяти месяцам тюремного заключения за мошенничество. В тот же день он был случайно отпущен на волю. Отмечается, что Смит выслушал приговор по видеосвязи, находясь в тюрьме. По информации Sky News, он был выпущен на свободу из-за того, что сотрудники пенитенциарного учреждения получили неверное сообщение о вынесении ему условного наказания.

24 октября британские власти по ошибке выпустили осужденного нелегального мигранта из Эфиопии, который за домогательства к 14-летней девочке и женщине был приговорен судом к одному году тюрьмы. Эти преступления, произошедшие в июле, спровоцировали акции протеста по всей Великобритании с призывом отказаться от практики размещения нелегальных мигрантов в гостиницах на период рассмотрения их прошений об убежище.

Насильника должны были передать сотрудникам британского МВД для отправки в депортационный центр, однако вместо этого его просто выпустили. Он был найден и задержан утром 26 октября в Лондоне. После этого заместитель премьер-министра и министр юстиции Великобритании Дэвид Лэмми обещал усилить контроль за заключенными в тюрьмах. Новости о новых двух аналогичных инцидентах привели к тому, что Лэмми оказался в центре критики СМИ и был вынужден публично оправдываться.

Ранее Sky News сообщил, что более 260 осужденных преступников были ошибочно отпущены на свободу в Великобритании в период с марта 2024 года по март 2025 года. Число таких инцидентов выросло на 128% по сравнению с показателями 2024 года.