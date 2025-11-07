Sky: британца приговорили к семи годам тюрьмы за попытку помочь разведке РФ

По версии следствия, Майкл Филлипс предложил российским разведслужбам личную информацию о бывшем министре обороны королевства Гранте Шэппсе

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 7 ноября. /ТАСС/. Британец Говард Майкл Филлипс, признанный виновным в попытке оказания помощи российским спецслужбам, приговорен к семи годам лишения свободы. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на постановление суда города Винчестер.

"Вы были готовы предать свою страну ради денег. Я приговариваю вас на том основании, что вы руководствовались не идеологией, а деньгами", - цитирует телеканал слова судьи Бобби Чимы-Грабб.

По версии следствия, 65-летний Филлипс предложил российским разведывательным службам личную информацию о бывшем министре обороны королевства Гранте Шэппсе. В ходе процесса стало известно, что двумя агентами, с которыми установил контакт Филлипс, на самом деле были британские полицейские под прикрытием. Филлипс, пытавшийся устроиться в пограничную службу Великобритании, обещал им за вознаграждение передать телефонный номер и данные частного самолета Шэппса (возглавлял Минобороны королевства с конца августа 2023 года по июль 2024 года).

Филлипс в суде заявил, что действовал в интересах Израиля. Он указал, что собирал личную информацию о Шэппсе и собирался передать ее якобы представителям российской разведки лишь для того, чтобы "заманить их в ловушку" и затем разоблачить. Филлипс, имеющий еврейское происхождение, подчеркнул, что таким образом хотел помочь изменить в лучшую сторону представление об израильтянах в британских СМИ, которые негативно писали об Израиле из-за операции в секторе Газа. Филлипс подчеркнул, что отправлял письма о желании сотрудничать в посольства РФ, Ирана и Китая в Лондоне.