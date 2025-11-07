Фидан назвал хрупким режим прекращения огня в Газе

Нужные объемы помощи не доставляются, подчеркнул глава МИД Турции

Редакция сайта ТАСС

АНКАРА, 7 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Израиль по-прежнему не пропускает оговоренные объему гуманитарной помощи в Газу, а режим прекращения огня "очень хрупкий".

Читайте также

"Национальная и моральная победа для Израиля". Что известно о соглашении по Газе

"Сохранение режима прекращения огня в регионе имеет решающее значение. Но он очень хрупкий. Почему? Потому что у нас есть веские доказательства, особенно касательно [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху, что Израиль не верит в основные цели режима прекращения огня. Мы наблюдаем это постоянно. Одним из главных свидетельств является то, что согласованный объем гуманитарной помощи до сих пор не доставлен. Несмотря на это, палестинская сторона с большой ответственностью соблюдает условия режима прекращения огня", - сказал Фидан на пресс-конференции в Анкаре.

Коснувшись вопроса о подготовке для СБ ООН резолюции об отправке иностранных сил в Газу, он сообщил, что Турция продолжает обсуждать эту тему с США и со странами в регионе. "Обсуждаем, какие возможности и риски ждут нас в контексте этой резолюции, какими должны быть наши усилия и в каких областях мы должны внести позитивный вклад. Мы представили наши концепции по этому вопросу, обсуждаем это с американцами и другими партнерами. Идет обмен мнениями. Мы доводим свою позицию до сведения других членов Совета безопасности", - сообщил Фидан.

Он выразил надежду, что резолюция в случае ее одобрения "будет способствовать дальнейшему укреплению мира, что позволит восстановить Газу".