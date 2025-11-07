FT: США просят Израиль пропустить 150 военных ХАМАС, запертых в туннелях под Газой

По данным газеты, в начале недели премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху был готов согласиться на такой шаг, однако против него открыто выступил министр финансов Бецалель Смотрич

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 7 ноября. /ТАСС/. США и другие посредники оказывают давление на Израиль, чтобы тот обеспечил проход около 150 бойцов палестинского движения ХАМАС в обмен на сдачу ими оружия. Как пишет газета Financial Times (FT), речь идет о военных, которые остаются запертыми в подземных туннелях под контролируемой Израилем частью сектора Газа.

По информации источников издания, в начале недели премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху был готов согласиться на такой шаг, однако против него открыто выступил министр финансов Бецалель Смотрич. "Целью войны было разоружение ХАМАС. Поэтому если они выйдут оттуда свободными, это будет противоречить одной из целей войны", - сказал собеседник газеты.

Как сообщает Financial Times, спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф обсудил этот вопрос с министром стратегического планирования Израиля Роном Дермером и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. По словам Уиткоффа, результаты этих переговоров станут тестом перед дальнейшими усилиями по разоружению ХАМАС.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе, согласно плану Трампа, вступил в силу 10 октября.

Вечером 28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение нанести мощные удары по сектору Газа после того, как сторонники ХАМАС, по версии еврейского государства, нарушили перемирие, обстреляв военных в районе Рафаха на юге сектора. Армия в ответ атаковала несколько военных объектов в анклаве. ХАМАС заявил о непричастности к инциденту в Рафахе и приверженности соглашению о прекращении огня. По данным Минздрава палестинского анклава, в результате израильских ударов погибли 104 человека, еще 253 получили ранения.