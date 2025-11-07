Руденко и глава МИД Индии обсудили развитие связей двух стран

Замминистра иностранных дел России и Субраманьям Джайшанкар также обменялись мнениями о важных региональных и глобальных событиях

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар обсудил с замглавы МИД РФ Андреем Руденко развитие многопланового сотрудничества Москвы и Нью-Дели.

"Рад был встретиться сегодня с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко. Обсудили дальнейшее развитие нашего многопланового двустороннего сотрудничества", - написал Джайшанкар в Х по итогам встречи в Нью-Дели.

По его словам, также состоялся обмен мнениями о важных региональных и глобальных событиях.