Экс-глава МИД ФРГ не считает, что нужно было мешать "Северному потоку - 2"

Зигмар Габриэль отметил, что главной целью строительства проекта было обеспечение поставок газа, которые в связи с либерализацией энергетического рынка стали "делом частного сектора"

БЕРЛИН, 7 ноября. /ТАСС/. Бывший министр иностранных дел ФРГ (2017-2018), экс-глава Минэкономики (2013-2017) Зигмар Габриэль не считает, что правительство Германии должно было противодействовать реализации проекта "Северный поток - 2". Как передает агентство DPA, об этом он заявил на заседании парламентской комиссии федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания.

Габриэль дал показания в качестве свидетеля по делу о создании в 2021 году специального фонда, ставившего цель продолжить реализацию проекта "Северный поток - 2". По словам бывшего главы МИД ФРГ, главной целью строительства "Северного потока - 2" было обеспечение поставок газа, которые в связи с либерализацией энергетического рынка стали "делом частного сектора". "Активные действия правительства ФРГ" против частного экономического проекта, как подчеркнул Габриэль, "были бы едва полезными".

В то же время он утверждал, что между правительством Германии и правительством федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания не было тесного и регулярного сотрудничества в отношении проекта "Северный поток - 2". Экс-глава МИД ФРГ признал ошибки в политике в отношениях с РФ и заявил о неправильной оценке руководства РФ и его намерений.

Ранее в качестве свидетеля перед комиссией уже выступил бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Как ожидается, 21 ноября комиссия заслушает экс-главу правительства Германии Олафа Шольца. От него члены комиссии хотят узнать о возможном сотрудничестве правительства ФРГ (ХДС/ХСС и СДПГ на тот момент) и регионального кабмина при создании фонда.

Экологический фонд "Защита климата и окружающей среды MV" был учрежден 19 января 2021 года в земле Мекленбург - Передняя Померания при участии компании Nord Stream 2 AG. Именно в этом регионе заканчивается подводная часть трубопровода и он подключается к транспортной сети ФРГ. Среди целей организации значился "вклад в продолжение строительства газопровода "Северный поток - 2". При этом оппозиция и СМИ считали, что главной задачей фонда был обход санкций США против газового проекта. Создание парламентского комитета в ландтаге инициировала оппозиция, они хотят выяснить степень влияния Nord Stream 2 на региональное правительство при создании фонда.

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения, произошедшие на трех нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". В результате уцелела только одна нитка "Северного потока - 2". Генеральная прокуратура РФ после повреждения газопроводов инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма. Сроки восстановления работоспособности газопроводов в настоящее время определить невозможно.