РБК-Украина: сумму залога для экс-мэра Одессы Труханова увеличили

Речь идет о деле, по которому украинский политик обвиняется в соучастии в преступной организации и незаконном завладении землей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины увеличил размер залога для экс-мэра Одессы Геннадия Труханова по делу о хищении земли, которое рассматривается с 2021 года. Об этом сообщает агентство РБК-Украина.

Залог увеличен на 12 млн гривен ($285 тыс.) - с 30 млн гривен до 42 млн гривен (с $715 тыс. до $1 млн), информирует издание. При этом ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства "о заключении лица под стражу".

По этому делу Труханов обвиняется в соучастии в преступной организации и незаконном завладении землей. Следствие утверждает, что в течение 2016-2019 годов в рамках определенной схемы земля в Одессе незаконно передавалась для застройки. Нанесенный ущерб оценивался в 689 млн гривен ($25,5 млн по курсу на осень 2021 года). Тогда ВАКС избрал Труханову меру пресечения в виде залога в 30 млн гривен ($1,1 млн по курсу на осень 2021 года) без содержания под стражей. Коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС оставила это решение без изменений, а тогдашний мэр Одессы внес сумму залога.

В настоящее время на Труханова заведено очередное дело. Его обвиняют в служебной халатности, так как он не обеспечил надлежащую работу одесской канализации, из-за чего во время наводнения 30 сентября 2025 года погибли 10 человек. 31 октября Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 28 декабря с обязательством носить электронный браслет. Труханову грозит до восьми лет тюрьмы.

Труханов - один из крупнейших региональных политиков на Украине. Между ним и администрацией Владимира Зеленского длительное время существовали серьезные разногласия. Украинские националисты обвиняют Труханова в том, что он недостаточно активно проводил политику "декоммунизации".

14 октября Зеленский подписал указ о лишении Труханова украинского гражданства. Украинские журналисты неоднократно писали о вероятном наличии у одесского мэра гражданства РФ. Сам он опровергает этот факт, а также заявляет, что будет оспаривать решение о лишении гражданства. В тот же день Зеленский подписал указ о создании военной городской администрации Одессы, дублирующей функции действующей исполнительной власти. Ее главой стал бывший руководитель администрации Днепропетровской области Сергей Лысак. 16 октября на сайте горсовета Одессы появилось распоряжение о назначении исполняющим обязанности мэра секретаря городского совета - представителя украинской правящей партии "Слуга народа" Игоря Коваля, подписанное им самим.