Госпогранкомитет Белоруссии доложил Лукашенко о ситуации на границе с Литвой

В ближайшие дни будет выстроена работа на протяжении всей белорусско-литовской границы

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов доложил президенту страны о ситуации на границе с Литвой. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого".

По его информации, президент дал указания в отношении действий белорусских пограничников на границе с Литвой. "В контексте состоявшегося обсуждения в ближайшие дни будет выстроена работа на протяжении всей белорусско-литовской границы", - говорится в сообщении.

Литва 29 октября на месяц полностью закрыла автотранспортную границу с Белоруссией из-за ситуации с массовым проникновением метеозондов, на которых контрабандисты переправляют в балтийскую республику сигареты. В белорусском МИД заявили, что литовская сторона закрытием границы продемонстрировала свое истинное отношение к европейским ценностям свободы передвижения людей. Белоруссия 31 октября запретила движение грузовиков и тракторов, зарегистрированных в Литве и Польше. В результате на белорусских КПП застряли 5 тыс. литовских фур.