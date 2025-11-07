Фицо сообщил о возможных мерах ЕС против Словакии за изменение конституции

Премьер-министр страны подчеркнул, что с нетерпением ждет обсуждения ситуации с ЕК

Редакция сайта ТАСС

БРАТИСЛАВА, 7 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил журналистам, что Еврокомиссия (ЕК) рассматривает возможность принятия мер юридического характера против республики из-за закрепления в ее конституции положений о приоритете национального законодательства перед европейским по этическим вопросам.

"Я получил информацию, что ЕК обдумывает против Словакии [юридическую] процедуру рассмотрения нарушений из-за изменения конституции республики, - сказал премьер. - Речь идет о статье конституции, в которой говорится, что в ценностных и этических вопросах отечественное законодательство должно иметь приоритет перед законодательством Евросоюза".

Фицо подчеркнул, что с нетерпением ждет обсуждения ситуации с ЕК. "Радостно жду этого конфликта. Не могу себе представить, чтобы нам какая-нибудь международная организация могла приказывать, сколько должно быть полов (в Конституции Словакии закрепили положение о двух полах - мужском и женском - прим. ТАСС), кто может жениться. Мы убеждены, что базисные договоры, которыми регулируется деятельность ЕС, позволяют государствам-членам по вопросам национальной идентичности обеспечивать приоритет собственного права над правовыми актами ЕС", - сказал глава словацкого правительства.

Национальный совет (парламент) Словакии в конце сентября утвердил предложенные кабмином изменения в конституции республики. В нее были внесены, в частности, положения о признании двух полов и то, что усыновлять детей позволено только состоящим в браке традиционным супружеским парам.