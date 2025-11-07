ХАМАС и "Исламский джихад" передадут МККК тело еще одного израильского заложника

Медики получат тело в районе 22:00 мск, отметило палестинское движение

КАИР, 7 ноября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС и его союзник, радикальная группировка "Исламский джихад", передадут сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК) тело еще одного израильского заложника в секторе Газа. Соответствующее заявление распространило военное крыло ХАМАС - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама".

"В рамках соглашения об обмене [израильских заложников на палестинских заключенных] бойцы "Бригад Иззэддина аль-Кассама" и "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима" - боевое подразделение "Исламского джихада" - прим. ТАСС) сегодня вечером отдадут останки еще одного израильского заложника", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале военного крыла ХАМАС. Радикалы уточнили, что медики получат тело в районе 21:00 по местному времени (22:00 мск).

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе, согласно плану Трампа, вступил в силу 10 октября.

ХАМАС 13 октября освободил 20 оставшихся в живых израильских заложников и передал останки 4 погибших пленных. Власти Израиля выразили недовольство тем, что радикалы вернули только 4 тела из 28. В последующие дни ХАМАС передавал еврейскому государству еще по несколько тел погибших. К настоящему моменту радикалы из сектора Газа вернули останки 22 убитых заложников. По состоянию на 6 ноября они продолжают удерживать тела еще 6 похищенных.