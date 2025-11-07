Трамп заявил, что "всегда есть шанс" на его встречу с Путиным в Будапеште

Президент США также назвал премьера Венгрии Виктора Орбана "великим лидером"

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп назвал очень хорошими шансы на встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште.

"Всегда есть шанс. Очень хороший шанс", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме.

При этом Трамп назвал Орбана "великим лидером". Президент США оставил без ответа вопрос о том, будет ли сделано для Венгрии исключение из режима американских санкций, чтобы она могла продолжать закупать российский природный газ.