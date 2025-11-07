Reuters: США поддерживают планы ЕС использовать активы РФ для поддержки Киева

Важно использовать эти активы в качестве инструмента, отмечает источник агентства

ЛОНДОН, 7 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты выступают за инициативу Евросоюза по использованию замороженных российских активов для оказания поддержки Украине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

"[Вашингтон] полностью поддерживает [ЕС] и шаги, которые он в настоящее время предпринимает, чтобы иметь возможность использовать эти активы в качестве инструмента", - приводит агентство слова источника.

Как он заявляет, США "наблюдают за последствиями" введения санкций против "Лукойла" и "Роснефти". По мнению источника, у Вашингтона есть много вариантов, "чтобы усилить давление" на Россию.

В октябре Министерство финансов США включило нефтедобывающие компании "Лукойл", "Роснефть" и их дочерние структуры в новый пакет американских санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции против российских компаний не повлекут проблем для РФ, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям.

Активы РФ и милитаризация Бельгии

Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. 23 октября участники саммита ЕС в Брюсселе не смогли достичь согласия по вопросу об использовании российских активов. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер потребовал от всех стран ЕС полностью разделить финансовые риски его страны, где блокированы €210 млрд российских суверенных активов, которые планирует присвоить Еврокомиссия. Он также предупредил, что Россия в качестве ответных мер начнет изымать западные активы на своей территории и в дружественных юрисдикциях, в результате Москва "может остаться в выигрыше", а пострадавшие западные инвесторы "придут за выплатами к правительству Бельгии". Премьер также потребовал от стран-союзниц гарантий, что Россия получит немедленную компенсацию, если она "когда-либо восстановит доступ к активам".

Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил ТАСС, что любые формы экспроприации российских активов будут расценены как воровство. Он предупредил, что ответные действия Москвы "последуют незамедлительно" и заставят Запад "считать убытки".