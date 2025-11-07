Трамп рассказал, что мешает проведению саммита в Будапеште

По мнению американского лидера, речь идет о нежелании России "останавливаться" и прекратить боевые действия на Украине

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Mark Schiefelbein

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что основной преградой для проведения его встречи с Владимиром Путиным в Будапеште является нежелание России "останавливаться" и прекратить боевые действия на Украине. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме.

Читайте также

Где Буда встречает Пешт. Кто и какие переговоры назначал в столице Венгрии

"Основной спор заключается в том, что они просто пока не хотят останавливаться. А я думаю, что они остановятся", - сказал Трамп, отвечая на вопрос, что препятствует проведению саммита в Будапеште.

Ранее американский лидер заявил, что возможность проведения в Будапеште российско-американской встречи на высшем уровне продолжает обсуждаться.

16 октября Трамп после разговора по телефону с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в столице Венгрии. Позже проведение саммита было отложено, поскольку стороны не смогли согласовать свои позиции для достижения значимого результата по урегулированию украинского конфликта. Москва и Вашингтон заявили, что встреча состоится, когда для этого будут созданы подходящие условия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что будапештский саммит России и США будет востребован на определенном этапе обеими сторонами, но встрече лидеров должна предшествовать скрупулезная работа.