Трамп раскритиковал Европу за покупку энергоресурсов у России
18:35
ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп раскритиковал страны Европы за покупку российских энергоресурсов при наличии доступа к морским портам.
"Когда вы смотрите на то, что происходит с Европой, у многих из этих стран нет таких проблем, и они покупают много нефти и газа у России", - сказал Трамп на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме. "И они знают, что я очень обеспокоен этим, потому что мы им помогаем, а они идут и покупают нефть и газ у России", - отметил президент США, уточнив, что "Венгрия находится в другом положении", поскольку не имеет выхода к морским портам.