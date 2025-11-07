Орбан рассказал, из-за чего Запад не может добиться разрешения конфликта на Украине

Это связано с западной разобщенностью, подчеркнул венгерский премьер-министр

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © AP Photo/ Vladimir Voronin

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Страны Запада не могут добиться урегулирования конфликта на Украине во многом из-за своей разобщенности. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Орбан считает, что "только правительства Соединенных Штатов и маленькой Венгрии в Европе выступают за мир". Все остальные государства Евросоюза, по его словам, поддерживают продолжение военных действий на Украине. "Поэтому я убежден, что вопрос заключается в том, едины ли мы, жители Запада, или нет", - сказал премьер.

Он отметил, что по-прежнему считает ошибочным мнение о том, что Украина может одержать победу над Россией на поле боя.

По его словам, те, кто утверждают подобные вещи, "не понимают ситуации". "Это сложный вопрос", - сказал Орбан, добавив, что готов обсудить его с Трампом.

"Значит, вы говорите, что Украина не может выиграть эту войну", - уточнил у него Трамп.

"Чудеса порой случаются", - ответил Орбан.