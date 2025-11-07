Трамп: общая численность войск США в Европе пока не меняется

В свою очередь военный министр Соединенных Штатов Пит Хегсет заверил, что "не было ничего не скоординированного с Белым домом"

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Общая численность американских войск в Европе пока не меняется, несмотря на недавний вывод части военнослужащих США из Румынии. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме.

"Мы вносим изменения. Мы перемещаем [войска]. [Однако] речь идет о той же самой численности, совокупной численности. Но мы перемещаем людей", - сказал американский лидер, комментируя вывод военнослужащих США из Румынии.

При этом Трамп подчеркнул, что дело не в каком-то произвольно принятом Пентагоном решении. "Нет, они (руководители Военного министерства США - прим. ТАСС) не игнорируют ничего из того, что я говорю", - подчеркнул президент.

В свою очередь военный министр США Пит Хегсет заверил, что "не было ничего не скоординированного с Белым домом". "Это все часть нашего мнения о Европе. Войска [США] в Румынии останутся, но есть перемены в том, как мы производим ротацию, в какой численности", - пояснил шеф Пентагона. По его словам, "все были оповещены заранее", США скоординировали действия с Бухарестом и НАТО.

Ранее Министерство национальной обороны Румынии сообщило о сокращении американского контингента на территории страны с 1,7 тыс. до примерно 1 тыс. военнослужащих. Румынский министр обороны Йонуц Моштяну пояснил, что США сокращают численность своих войск в Европе, так как намерены сосредоточить больше внимания на Индо-Тихоокеанском регионе.

Как уточнил Пентагон, из Румынии была выведена к месту постоянной дислокации бригада из состава 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США. Эти военнослужащие вернулись в штат Кентукки.