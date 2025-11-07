Орбан уверен, что ему не понадобится помощь Трампа в конфликте с лидерами ЕС

Премьер-министр Венгрии напомнил, что находится на своем посту дольше, чем любой другой из нынешних лидеров стран Евросоюза

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уверен, что ему удастся успешно пережить конфликт с нынешними лидерами Евросоюза. Отвечая на вопросы журналистов перед началом переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, он заявил, что не будет просить его о каком-то посредничестве в урегулировании разногласий со своими европейскими коллегами.

"Я здесь не для того, чтобы просить президента Трампа урегулировать наши конфликты с Европейским союзом. Это наше собственное дело, и мы им будем заниматься", - сказал глава правительства.

Он напомнил, что находится на своем посту дольше, чем любой другой из нынешних лидеров стран ЕС. "Я пережил всех премьер-министров, которые допускали нападки на нас, и уверен, что мы сможем и дальше обеспечить свое политическое выживание. Мы с успехом урегулируем наши конфликты", - подчеркнул Орбан.

Его разногласия с нынешним руководством ЕС вызваны особой позицией Венгрии, отличной от позиции других стран сообщества, по таким вопросам, как миграция, конфликт на Украине, права сексуальных меньшинств.