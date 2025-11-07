Орбан: США отменят санкции против возведения в Венгрии АЭС по проекту Росатома

Возражений со стороны Соединенных Штатов больше нет, заявил премьер-министр Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © AP Photo/ Denes Erdos

БУДАПЕШТ, 8 ноября. /ТАСС/. США полностью отменят санкции против строительства венгерской АЭС "Пакш-2" по проекту Росатома, до этого Соединенные Штаты делали лишь временные исключения. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

"Освобождение "Пакш-2" от санкций не будет продлеваться. Эти санкции, которые были введены ранее, будут полностью отменены. Таким образом, со стороны американцев нет никаких возражений против строительства второй очереди атомной электростанции в Пакше", - сказал глава правительства на пресс-конференции для венгерских журналистов, которая транслировалась телеканалом М1.