ERR: Эстония выступила против концерта Limp Bizkit в Таллине

По данным портала, такая позиция властей республики может быть обусловлена тем, что фронтмен группы положительно высказывался о российском президенте Владимире Путине

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 8 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Эстонии раскритиковало возможное выступление американской ню-метал группы Limp Bizkit в Таллине. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR.

Группа планирует дать концерт в столице Эстонии 31 мая 2026 года, сообщил портал со ссылкой на агентства NTR Team и Baltic Live Agency. Причиной негативной реакции со стороны эстонских властей, предположительно, стали положительные высказывания вокалиста группы Фреда Дерста в адрес президента РФ Владимира Путина.

Как отмечается, ранее певец также заявлял, что, "возможно, когда-нибудь хотел бы жить в Крыму". Как сообщает журнал Kroonika, в 2024 году Дерст также написал во "ВКонтакте", что скучает по своим российским фанатам и надеется вскоре вновь их увидеть.

Пресс-секретарь МИД Эстонии Брита Киккас, чьи слова приводит ERR, заявила, что "сторонникам России нет места ни в Эстонии, ни в эстонском культурном пространстве".

Организаторы концерта группы прокомментировали заявление эстонских властей. По их словам, при согласовании концерта Limp Bizkit, запланированного на май 2026 года, исходили из информации, что ни группа, ни ее вокалист не делали политических заявлений с 2015 года, указывает портал.