Трамп заявил, что представители США не поедут на саммит "двадцатки" в ЮАР

Проведение саммита в Южно-Африканской республике президент США назвал "позором"

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Представители США не поедут на предстоящий позднее в нынешнем месяце саммит стран Группы двадцати (G20), который пройдет в Йоханнесбурге под председательством Южно-Африканской Республики. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

Трамп назвал позором проведения саммита в ЮАР, обратив внимание на ситуацию с защитой прав белого населения. "Ни один представитель правительства США не поедет туда, пока продолжаются эти нарушения прав человека. Я с нетерпением жду проведения в 2026 году [саммита] G20 в Майами (штат Флорида)", - написал 7 ноября президент Соединенных Штатов.

В начале сентября Трамп заявил, что пропустит встречу в верхах "двадцатки", намеченную в ЮАР на 22-23 ноября. Американский лидер уточнил, что делегацию США на саммите возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс.

На личной встрече в Вашингтоне в мае Трамп фактически поспорил с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой по поводу ситуации с защитой прав белого населения ЮАР, заявив о необходимости решить этот вопрос. В противном случае "это станет концом страны", то есть ЮАР, полагает президент США.