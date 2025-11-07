Мексика опровергла сообщения о покушении спецслужб Ирана на посла Израиля

Мексиканский МИД отметил, что готов поддерживать постоянное и открытое взаимодействие со всеми диппредставительствами, аккредитованными в стране

Редакция сайта ТАСС

МЕХИКО, 8 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел и Министерство безопасности и защиты граждан Мексики заявили, что не располагают какими-либо данными о предполагаемом покушении на посла Израиля в стране. Об этом говорится в совместном коммюнике ведомств.

"Министерство иностранных дел и министерство безопасности и защиты граждан не имеют каких-либо сведений о якобы совершенном покушении на посла Израиля в Мексике", - отмечается в документе.

В нем подчеркивается, что МИД готов поддерживать постоянное и открытое взаимодействие со всеми дипломатическими представительствами, аккредитованными в стране. Министерство безопасности, в свою очередь, подчеркнуло, что продолжит уважительное и скоординированное сотрудничество со всеми заинтересованными структурами безопасности, действуя строго в рамках национального суверенитета.

Ранее портал Axios, ссылаясь на неназванных должностных лиц США и Израиля, сообщил, что иранские спецслужбы якобы готовили покушение на посла Израиля в Мексике. По данным издания, заговор разрабатывался силами специального подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции. Реализация плана, как утверждается, началась в конце 2024 года и продолжалась в первой половине 2025 года. Целью, по сведениям Axios, была израильский посол в Мехико Эйнат Кранц-Найгер.

По версии портала, летом мексиканские спецслужбы сорвали заговор, который готовился представителем "Аль-Кудс", который работал в посольстве Ирана в Венесуэле и занимался вербовкой агентуры в странах Латинской Америки. "Заговор раскрыт и в настоящее время не представляет угрозы", - заявил источник из числа американских чиновников. Предполагаемый организатор покушения, как отмечается, вернулся в Иран.