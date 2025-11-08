В октябре из ВСУ дезертировало рекордное в 2025 году число военных

Показатель составил 2 156 человек, при этом речь идет именно о статье о дезертирстве, предусматривающей обязательное уголовное наказание, следует из данных Государственного бюро расследований Украины

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Количество случаев дезертирства из ВСУ в октябре 2025 года составило 2 156 человек, что превышает зафиксированный в июне рекорд года - 2 111 человек. Об этом свидетельствуют данные Государственного бюро расследований страны, с которыми ознакомился ТАСС.

При этом речь идет именно о статье о дезертирстве, предусматривающей обязательное уголовное наказание за бегство из рядов ВСУ. Большинство дел в подобных случаях украинская прокуратура возбуждает по более легкой статье о самовольном оставлении части, которая позволяет вернуть беглецов на службу. Таких случаев в октябре было зафиксировано 17 805. Всего в октябре из рядов ВСУ бежал 19 961 военный.

При этом, несмотря на возможность избежать наказания, возвращаются в ряды ВСУ всего около 3,6 тыс. человек в месяц. Таким образом, только в результате дезертирства и самоволки ВСУ теряют ежемесячно примерно 16 тыс. человек. Без учета потерь убитыми и ранеными это практически соответствует притоку мобилизованных - около 20 тыс., но не более 30 тыс. в месяц.