Politico: план Каллас по возвращению в Брюссель Зельмайра потерпел неудачу

Глава европейской дипслужбы пыталась укрепить свое влияние в Евросоюзе с помощью экс-руководителя аппарата председателя ЕК, пишет газета

Глава европейской дипслужбы Кая Каллас © AP Photo/ Virginia Mayo

БРЮССЕЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Глава европейской дипслужбы Кая Каллас не смогла вернуть в Брюссель экс-руководителя аппарата председателя Еврокомиссии (ЕК) и главного оппонента главы ЕК Урсулы фон Дер Ляйен Мартина Зельмайра на должность замглавы Европейской службы внешних действий (ЕСВД). Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По ее информации, Каллас выступила за возвращение Зельмайра в Брюссель на пост своего заместителя. Кандидатура Зельмайра была отвергнута руководством ЕК и, в частности ее главой фон дер Ляйен, указывает Politico. Источники также отметили, что Зельмайр в ближайшем будущем продолжит занимать пост посла ЕС в Ватикане.

Отмечается, что Каллас пыталась укрепить свое влияние в аппарате Евросоюза с помощью Зельмайра. Однако, подчеркивает издание, в случае возвращения Зельмайра в Брюссель, он мог бы стать опасной фигурой не только для главы ЕК, но и для самой Каллас.