Молдавия денонсирует договоры в рамках СНГ о безвизе, экологии, налогах

Кроме того, Кишинев также денонсирует соглашение о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 8 ноября. /ТАСС/. Правительство Молдавии подготовило законопроекты о денонсации некоторых соглашений в рамках СНГ, которые касаются безвизового режима, экологии, налогообложения и других сфер. Согласно повестке на сайте правительства, их планируют одобрить на заседании кабинета министров 12 ноября, передает корреспондент ТАСС.

Речь идет о соглашении о безвизовом передвижении граждан государств - членов СНГ по территории его участников, подписанном в Бишкеке 9 октября 1992 года, соглашении о сотрудничестве в области химии и нефтехимии (Москва, 9 сентября 1994 года), соглашении о сотрудничестве в области использования сжатого природного газа в качестве моторного топлива для автотранспортных средств (Минск, 26 мая 1995 года), соглашении о взаимодействии в области экологии и охраны окружающей природной среды (Москва, 8 февраля 1992 года), соглашении о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) (Москва, 25 ноября 1998 года) и соглашении о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями стран - участниц СНГ (Ташкент, 15 мая 1992 года).

В феврале 2023 года прозападное правительство Молдавии объявило о планах денонсации свыше 119 из 282 соглашений, заключенных в рамках СНГ. Ранее кабмин завершил процедуры выхода более чем полусотни соглашений. Как уточнил глава МИД Молдавии Михай Попшой, Кишинев не намерен денонсировать важные и полезные для страны договоренности в рамках СНГ. По его словам, договор о безвизовом режиме заменяют двусторонние договора со странами СНГ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политику Кишинева двуличной, отметив, что, заявив о стремлении покинуть СНГ, власти Молдавии не торопятся отказываться от социально-экономических преимуществ участия в Содружестве.

Отношение Молдавии к СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду, которая провозгласила курс на интеграцию с ЕС и отказалась участвовать в саммитах организации.