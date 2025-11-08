Швеция, Германия и НАТО начали учения по борьбе с подлодками
СТОКГОЛЬМ, 8 ноября. /ТАСС/. В Балтийском море начались совместные военно-морские учения НАТО по борьбе с подводными лодками. Об этом сообщается в пресс-релизе Вооруженных сил королевства.
Как отмечается в сообщении, в маневрах, проходящих в территориальных водах Швеции, принимают участие корабли первой постоянной военно-морской группы НАТО, а также ВМС Швеции и Германии.
Ранее вооруженные силы Швеции заявляли, что учения будут проходить с 10 по 14 ноября. Причина раннего проведения учений не сообщается.