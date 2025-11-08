Депутат Котре: АдГ в отличие от других партий ФРГ проводит реальную политику

По словам эксперта партии по энергетической политике Штеффена Котре, "старые" партии "охотнее наносят вред собственной экономике санкциями, дорогим экспортом энергоресурсов и поставками оружия Украине"

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 8 ноября. /ТАСС/. "Альтернатива для Германии" (АдГ) в отличие от "традиционных" партий ФРГ проводит реальную внешнюю политику, в то время как они вредят собственной экономике санкциями и поставками оружия Киеву. Такое мнение высказал ТАСС депутат фракции АдГ в Бундестаге, эксперт партии по энергетической политике Штеффен Котре, комментируя свою предстоящую поездку в Россию.

"Меня все время поражает, что представители "старых" партий не используют совпадения германских и российских интересов для взаимной выгоды", - отметил он. "Они охотнее наносят вред собственной экономике санкциями, дорогим экспортом энергоресурсов и поставками оружия Украине и добровольно оставляют поле другим [игрокам]. Такая политика иррациональна", - считает Котре. "АдГ, напротив, проводит реальную политику", - подчеркнул депутат.

Вместе с Котре отправиться в Россию намерены его коллеги по партии - еще один депутат от АдГ в Бундестаге Райнер Ротфусс, а также руководитель отделения АдГ в Саксонии Йорг Урбан и депутат Европарламента Ганс Нойхофф. Котре и Ротфусс отправятся в ноябре в РФ на симпозиум стран БРИКС и Европы, сообщил ранее телеканал ARD. Фракция АдГ в Бундестаге поддерживает их поездку и берет на себя расходы. Целью заявлено поддержание диалога с Россией.

В других партиях подвергли резкой критике планы поездки в РФ, а некоторые политики даже обвинили АдГ в госизмене.