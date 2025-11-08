Эрдоган надеется на установление прочного мира между Азербайджаном и Арменией

Турция продолжит делать все от нее зависящее в этом вопросе, подчеркнул президент

БАКУ, 8 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с оптимизмом смотрит на перспективы прочного мира между Азербайджаном и Арменией и ценит усилия лидеров двух стран на этом пути. Об этом он сказал, выступая на военном параде, посвященном пятой годовщине победы в 44-дневной войне в Карабахе.

"Мы полны оптимизма и надежд на достижение прочного мира. Мы ценим искренние усилия моего брата [президента Азербайджана] Ильхама Алиева на этом пути. Мы также с удовлетворением следим за смелыми шагами премьер-министра Армении господина [Никола] Пашиняна в этом контексте. Надеемся, что при конструктивной позиции обоих лидеров будет достигнуто долгосрочное соглашение, которое укрепит мир и спокойствие в регионе. Турция же продолжит делать все что от нее зависит", - заявил Эрдоган.

Он отметил, что гордится прогрессом, достигнутым в отношениях с Азербайджаном как в регионе, так и за его пределами.

"Наши исключительные отношения ежедневно укрепляются благодаря конкретным и стратегическим проектам. Мы укрепили наше сотрудничество в рамках газовых проектов, газопроводов. Совсем недавно ввели в эксплуатацию трубопровод Ыгдыр - Нахичевань. Мы стремимся к дальнейшему развитию этого сотрудничества и расширению его масштабов. Надеемся, что новые маршруты, проложенные на Кавказе, увеличат возможности транспортировки и передачи энергоресурсов", - сказал турецкий лидер.

Он указал на необходимость "развивать за счет инвестиций транспортный коридор "Восток - Запад", проходящий через этот регион". В этой связи Эрдоган отметил, что в дальнейшем ожидаются "совместные с Азербайджаном шаги для максимально эффективного использования железнодорожной линии Баку - Тбилиси - Карс".