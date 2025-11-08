Израиль ликвидировал двух связанных с "Хезболлах" радикалов на юге Ливана

Террористы занимались контрабандой оружия, сообщили в ЦАХАЛ

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 ноября. /ТАСС/. Израильская армия ликвидировала на юге Ливана двух вооруженных радикалов из группировки "Ливанские бригады сопротивления", связанной с шиитской организацией "Хезболлах". Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по району Шебаа на юге Ливана, уничтожив двух террористов из "Ливанских бригад сопротивления", действующих под руководством "Хезболлах". Террористы занимались контрабандой оружия, используемого "Хезболлах", а их действия представляли собой грубое нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном [о прекращении огня]", - говорится в заявлении.

ЦАХАЛ "продолжит действовать по устранению любой угрозы Государству Израиль", заверили в пресс-службе.