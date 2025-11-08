Pravda: Словакия против использования российских активов для помощи Украине

По данным портала, премьер-министр республики Роберт Фицо не поддержит использование €140 млрд из заблокированных российских активов

БРАТИСЛАВА, 8 ноября. /ТАСС/. Словакия будет против использования заблокированных в Евросоюзе российских активов для финансирования Украины. Со ссылкой на премьер-министра республики Роберта Фицо об этом сообщил словацкий новостной портал Pravda.

"Роберт Фицо заявил, что не поддержит использование €140 млрд из заблокированных [в ЕС] российских активов для восстановления или помощи Украине", - говорится в сообщении.

Премьер, согласно порталу, анонсировал, что Словакию с визитом посетит председатель КНР Си Цзиньпин. При этом он не назвал сроки его прибытия в республику. Фицо также проинформировал, что в конце текущего или начале следующего года в Братиславу прибудет с визитом канцлер Германии Фридрих Мерц.

Фицо, кроме прочего, выразил уверенность, что формирующееся в Чехии по итогам недавних парламентских выборов правительство будет способствовать возобновлению сотрудничества государств-членов Вишеградской группы (Словакия, Венгрия, Польша и Чехия). По его словам, подавший в отставку чешский кабмин заблокировал работу этого регионального объединения. Одной из причин, как отмечают словацкие СМИ, стал раздельный подход стран-участниц к ситуации на Украине и оказанию военной помощи этой стране, что критикуют Братислава и Будапешт.